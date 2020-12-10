PSA grubu ticarilerini elektrikliye dönüştürüyor

2019’dan beri Groupe PSA yeni modellerinin hepsini tamamen-elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit versiyonlarında piyasaya sürmüştü. Grubun hedefi 2025’e kadar tamamen elektrikli bir portföy ortaya koymak olarak açıklandı. 2020’de orta van modellerinin (D-Van) ve büyük van modellerinin (E-Van) elektrikli türlerini piyasaya sürmelerini takiben Peugeot, Citroën, Opel ve Vauxhall markaları 2021’de küçük van tiplerinin (B-Van) ve ilgili yolcu araçlarının da tamamen-elektrikli türleriyle ürün yelpazesini tamamlayacak.

Fransa ve İspanya’da üretim



Elektrikli küçük vanlar ve akü paketleri Vigo tesisinde (Galiçya, İspanya), elektrikli motorlar Tremery’de (Fransa) ve şanzıman dişilileri Valenciennes’de (Fransa) bir araya getirilecek.eCMP platformundan gelen güç aktarım mekanizması; 100kW’a kadar güç çıkışına olanak tanıyan su soğutmalı 50kWh elektrikli akü, 100kW/136bg elektrikli motor ve iki güç seviyesinde çalışabilen araç içi şarj aygıtından (tek-fazlı 7.4kW ve üç-fazlı 11kW) meydana geliyor.