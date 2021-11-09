PRP işleminin faydaları nelerdir?

Birden fazla alanda kullanılan PRP yöntemini Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu tüm detaylarıyla sizler için anlattı.

Kan, vücut ağırlığımızın 1/3'ünü oluşturan damarlarımızda dolaşan önemli bir sıvıdır. Kanın hücresel bileşenler dışındaki sıvı kısmına plazma, amino asitler, karbonhidratlar ve elementler gibi önemli maddelerin dokulara taşınmasını sağlayan "plazma" denir. Kandaki önemli hücrelerden biri trombositlerdir.

Trombositlerin asıl görevi; damar bütünlüğü bozulduğunda kanamayı durdurmak ve iyileşmeye başlamaktır. Trombositlerde birçok büyüme faktörü ve sitokin içerir. Bu özelliklerinden dolayı trombositler yaraların iyileşmesini sağlar. Trombositlerin bu faydaları bilinerek tıp alanında çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Başarılı sonuçlarla hasarlı dokuları normale döndürmek için kullanılmıştır. PRP (Platelet Rich Plasma), kişinin kendi kanından elde edilen trombosit/trombosit hücrelerinden zengin kanı ifade eder.

Yüz için PRP uygulaması

PRP tedavisi kırışıklık, leke, akne ve yara izi, cilt çatlaklarının tedavisinde kullanılır. Uygulama sonrası sarkma ve kırışıklık izlerinde azalma gözlemlenir. Peeling ve lazer gibi topikal tedavileri PRP ile birleştirmek tedavi sürecini hızlandırabilir ve kalıcı sonuçları destekleyebilir. Her yaş grubuna ve cinsiyete uygulanabilir. Trombosit sayısı düşük olduğunda kanser hastalarına uygulanamaz. PRP tedavisi 2 hafta ara ile 3 - 4 kez uygulanır. Her 10 - 12 ayda bir tekrarlanabilir. Seans süresi ortalama 30 dakika kadar sürmektedir. PRP dolgusu gibi derin kırışıklıklar için kullanılabildiği gibi mezoterapi veya yüz maskesi olarak da kullanılabilir. PRP hastaya ait olduğu için herhangi bir yan etki görülmez. Tedavide kişinin kendi kanı kullandığı ve hiçbir yabancı madde kullanılmadığı için alerji ve diğer reaksiyon olasılığı yoktur. Enjeksiyon nedeniyle uygulama bölgesinde sadece hafif ağrı ve morarma olabilir.

Saç için PRP uygulaması

PRP, saç dökülmesini önlemek için kullanılan kozmetik uygulamalardan biridir. Kişinin kendi kanından hazırlanan PRP, saç dökülmesi olan bölgeye enjekte edilir. Doku iyileşmesini sağlayan büyüme faktörleri ve proteinler sayesinde saç dökülmesi bölgesinde hücre yenilenmesini sağlayabilir.

PRP uygulamasının faydaları

PRP ile yüz uygulamasının faydaları ise uzun vadeli etkili bir işlemdir. Cilde canlılığı en doğal şekilde enjekte edin. Kolay ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. Sadece yeni kolajen oluşumunu desteklemekle kalmaz, aynı zamanda cildin tüm önemli fonksiyonlarını destekler. Cildi gençleştirerek kırışıklıkları ve ince çizgileri giderir.

PRP ile saç uygulaması sayesinde kırılgan ve ince saçlar onarılır. Saç köklerinizi kalınlaştırır ve dolgun bir durum oluşmasına yardımcı olur. PRP saç bakımının diğer faydaları ise; saçları dökülmekten korumak, saç köklerinin canlılığını artırmak, saç dokusunu onarmak ve saç büyümesini teşvik etmek, hareketsiz saç köklerini canlandırmaktır.