Protez saç hakkında bilinmesi gerekenler

Saç protezi, cerrahi bir müdahale gerektirmeyen, doğal insan saçından üretilen sağlıklı bir uygulamadır. Kişinin seyrekleşen ya da dökülen alanları tespit edilerek kişiye özel planlama yapılır. Ameliyatsız bir yöntem olduğu için saç protezinden sonra normal hayat kesintiye uğramaz. Protez saçın kullanımı son derecede kolay ve sağlıklıdır.

Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, protez saç hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.Saç, fiziksel görünümün en önemli parçasıdır. Sağlıklı saçlar estetik görünümün yanı sıra sağladığı özgüven sayesinde bireyin sosyal çevresindeki ilişkileri üzerinde olumlu etkileri vardır. Zaman içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı birçok insan saç kayıpları yaşar. Saç dökülmesine maruz kalan kişiler önlem almak için birçok yola başvururlar.

Bu süreçte birçok insanın aklına ilk olarak saç ekimi gelir. Ancak genellikle birçok saç ekiminde yine çeşitli sebeplerden dolayı hedeflenen başarı sağlanamaz. Saç ekiminde yaşanılan bazı sıkıntılar nedeniyle çoğu kişi alternatif çözüm arayışı içine giriyor. İşte bu aşamada devreye saç protezi çözümleri giriyor.Saç protezi, cerrahi bir müdahale gerektirmeyen, doğal insan saçından üretilen sağlıklı bir uygulamadır. Kişinin seyrekleşen ya da dökülen alanları tespit edilerek kişiye özel planlama yapılır. Ameliyatsız bir yöntem olduğu için saç protezinden sonra normal hayat kesintiye uğramaz. Protez saçın kullanımı son derecede kolay ve sağlıklıdır.

Protez saç ile saç ekimi arasındaki farklar nelerdir?

Saç dökülmesi sorununu çözmek için uygulansa da iki yöntem birbirinden tamamen farklıdır. Saç ekiminde yaşanan ağrılar, şişkinlikler, uzun vadeli bekleyişler ve hedeflenen sonuca ulaşılamaması gibi durumlar söz konusu olmaz. Protez saç uygulamasında cerrahi hiçbir işlem uygulanmaz. Protez saç sistemleri ortalama ise 2-3 saat içinde kişiye saçlı bir görünüme kavuşma imkanı sunar.

Örneğin saç ekimi ameliyatının uygulanabilmesi için saç dökülme sürecinin tamamlanmış olması gerekir. Çünkü saç ekimi ameliyatından sonra kişinin saç dökülmesi devam ederse daha kötü bir görünüme sebep olabilir.

Erkeklerde saç dökülmesi 20-35 yaş arasında daha fazla görülür. Ancak bu yaşlarda saç dökülmesi devam ettiği için cerrahi bir müdahale söz konusu olmayabilir. Saç protezinde belli bir yaş aralığı yoktur. Kişisel görünümüne özen gösteren herkes rahatlıkla saç protezini tercih edebilir.

Protez saç kimler tarafından uygulanır?

Protez saç, özel eğitim almış uzmanlar tarafından hassas ölçülendirme işlemlerinin ardından yüzde yüz insan saçından gelişmiş yöntemlerle üretilerek uygulanır. Saç protezi kullanacak kişiye, özel yapıştırıcılarla ihtiyaç duyduğu saçlı veya saçsız bölgeye güvenle uygulanmaktadır. Her yaştan kişi için uygundur. Protez saç yaptıran kişiler, sporunu yapabilir, duş alabilir, havuz veya denize rahatlıkla girebilir.

Protez saçın ömrü ne kadardır?

Protez saçın ömrü kullanılan üretilen protez saçın kalitesine ve teknik özelliklerine göre değişir. Saç protezlerinin ömrü doğru kullanımla 4-5 yıl kadar olabiliyor. Kişinin saç protezini kullanma yani bakımına gösterdiği özen saç protezinin ömründe önemli bir rol oynar. Aynı ürün kalitesine sahip bir saç protezini bir kişi ortalama 1 -1,5 yıl kullanırken bir başkası özenli bakımla 4-5 yıl kullanabiliyor. Kişinin kullanımı dışında, protez özellikleri de kullanım ömrünü belirleyen özellikler arasındadır. İnce telli saç protezlerinin ömrü 1 yıl, daha kalın ve sağlam düğüm yöntemi ile hazırlanan protezlerinin kullanım ömrü ise 3-4 yılı bulabilmektedir.

Kimler için uygundur?

Protez saç uygulaması 12 yaşın üstünde olan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için uygundur. Genetik ve fizyolojik saç kayıpları (alopecia- androgenetik alopecia), kemoterapi veya benzeri tedaviler sonucu yaşanan saç dökülmeleri, saç kıran ve benzeri cilt hastalıkları sonucu ortaya çıkan dökülmeler, yanık ve yaralanmalar nedeniyle oluşan saç kayıpları yaşayan kişiler protez saç uygulamasından faydalanarak daha estetik bir görünüme kavuşabilirler.

Protez saç nasıl uygulanır?

Protez saç uygulaması farklı aşamalardan oluşur. İlk aşaması ölçülendirmedir. Bu aşama saç protezinin en temel adımıdır ve kesinlikle hatasız bir şekilde ölçülmesi ve planlanması gerekir. Protez saç ölçülendirme aşamasında kişide saç dökülmesi alanları üzerinden yapılan ölçüm esnasında, kişinin yüzü ve kafa yapısı da dikkate alınarak simetrik bir kalıp oluşturulur. Protez saç uygulamasında kişiye en uygun saç rengi ve saç teli özelliklerine de karar verilir. Protez saç uygulamasında ikinci adım ise yerleştirmedir. Uygulamanın başarısı için bu aşamanın çok iyi uygulanması gerekiyor. Protez saç uygulamasının son aşaması ise tasarımdır. Bu aşama, kişiye özel hazırlanan ve kafaya sabitlenen protez saçın bireyin yüz yapısına göre kesilerek şekillendirilmesi işlemlerini kapsar.