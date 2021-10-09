Protein tüketimine dikkat yağ yapıyor!

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme prensibini benimsediysek protein alımımıza da dikkat etmemizde fayda var.

Ağırlıklı olarak et ürünlerinde bulunan ve vücudumuzdaki kas dokusunun beslenmesini sağlayan amino asitleri yüksek oranda barındıran proteinli gıdaları da dozunda tüketmemiz gerekiyor.

Vücut ağırlığımıza göre günde kaç gram protein tüketmemiz gerektiği kişiden kişiye büyük değişkenlik gösteren bir durum.

Spor yapan bir bireyseniz, kaslarınızın uğradığı tahribatı iyileştirmek için daha fazla protein tüketmeniz sizin için önemli bir nokta.

Tabii ki spor yapıyor olmanız aldığınız protein miktarında kısıtlama yapmamanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Çünkü hali hazırda vücudumuza ihtiyaç olandan fazla giren her besin (protein de olsa) bedenimizde yağlanma yapar.