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Protein bazlı orijinal ilaç geliştirme çalışması başladı

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 15:52 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 15:52

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde (İBG) protein bazlı orijinal ilaç geliştirmek için çalışma başlatıldı.


Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde yaklaşık 20 yıl önce  kurulumuna başlanan, TÜBİTAK gibi birçok kuruluştan destek alan İBG, 2018'de  Türkiye'nin ilk dört tematik araştırma merkezinden biri oldu.
 
Bir taraftan orijinal ilaç geliştirmek için çalışma yürüten İBG, diğer  yandan da firmaların geliştirdiği ilaç adaylarının klinik öncesi testlerden  geçmesi için gerekli GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) sertifikasını alarak  klinik öncesi test hizmeti sunmaya başladı.
 
Bünyesinde Türkiye'de ilk defa GLP regülasyonlarına uyumlu İlaç Analiz  ve Kontrol Laboratuvarını kuran İBG, Türkiye Akreditasyon Kurumundan geçen martta  GLP sertifikasını almaya hak kazandı.
 
Merkezde ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında Dr. Sibel Kalyoncu  Uzunlar öncülüğünde, Prof. Dr. Mehmet İnan, Dr. Soner Gündemir ve Dr. Gülçin  Çakan Akdoğan ve onların laboratuvar üyelerinin bulunduğu bir araştırma grubu  oluşturuldu. Bu kapsamda, protein bazlı orijinal biyoteknolojik ilacını  geliştirmek amacıyla başlayan çalışmalar devam ediyor.
 
İBG araştırmacıları ve VSY Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.  Ercan Varlıbaş'ın insiyatifi ile kurulan bu bilimsel ortaklıkla, bir göz  hastalığının tedavisi için ilaç geliştirilmesi hedefleniyor.
 
 "Türkiye'nin ilk protein bazlı orijinal ilacı olacak"
 
Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, AA muhabirine, Türkiye'de, yurt dışında  geliştirilen orijinal ilaçların muadilinin başarıyla üretildiğini belirtti.
 
İBG'nin almaya hak kazandığı GLP sertifikası sayesinde, VSY  Biyoteknoloji firmasıyla protein bazlı orijinal ilaç geliştirmeyi  hedeflediklerini belirten Uzunlar, şöyle dedi:
 
"Üzerine çalıştığımız ilaç Türkiye'nin ilk protein bazlı orijinal  ilacı olacak. Orijinal ilaç geliştirmek uzun soluklu bir çalışma. Bu, araştırma  aşamasından hastaya ulaşana kadar 10 ila 15 yıl arasında bir süreyi  kapsayabiliyor. Biz ilacın oluşması için gerekli tasarlama çalışmalarını İBG'de  yürüteceğiz. Geliştirdiğimiz molekülün hedeflediğimiz göz hastalığını tedavi  ettiğini hayvan modellerinde belirlememizin ardından bunu endüstrideki ortağımız  firmaya aktaracağız."
 
Protein temelli ilaçların, eczanelerde satılan küçük molekül ilaçlar  gibi olmadığını anlatan Uzunlar, bu ilaçların özellikle kanser ve bağışıklık  sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan karmaşık yapılı moleküller  olduğunu anlattı.
 
Çalışmalarının çok kapsamlı olduğunu belirten Uzunlar, şöyle konuştu:
 
 "Bakteri ve mayalarda bu proteini ürettireceğiz, ardından saflaştırıp  karakterize edeceğiz. Daha sonra zebra balığı deneylerinde bunların yararlı ve  zararlı etkilerine bakacağız. Tasarladığımız bir molekülün gerçek bir biyolojik  organizmada nasıl etki gösterdiğini zebra balığı testinde görebiliriz. Daha sonra  İBG'nin sahip olduğu iyi laboratuvar uygulaması sertifikası sayesinde  çalışmaların klinik aşamaya geçmesine köprü olacağız. Klinik çalışmalar, ilacın  hastalar üzerinde denenmesi anlamına geliyor."
 
Prof. Dr. Mehmet İnan da orijinal ilaç çalışmalarına katkı sunmak  amacıyla 17 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye döndüğünü söyledi.
 
İBG'nin çok önemli bir çalışmaya imza attığını vurgulayan İnan,  "Türkiye'nin önemli bir hayali olan kendi ilacını yapma çalışmaları gerçeğe  dönüşecek. Çalışmaların olumlu sonuçlanması durumunda Türk bilim insanlarının bir  göz hastalığına karşı geliştirdiği ilaç tüm dünyada kullanılmaya başlanacak."  şeklinde konuştu.
 
Dr. Gülçin Çakan Akdoğan da geliştirilen ilaç moleküllerini, iki  günlük zebra balığı larvalarına mikro enjeksiyon yöntemiyle verdiklerini, zebra  balığı çalışmalarının çok kısa bir sürede sonuç verdiği için bu yöntemi  seçtiklerini bildirdi.
 
İBG Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ise "Sağlıkta, ilaçta ve  aşıda dışa bağımlıysanız, ulus olarak hayatınız güvende değildir. İBG'nin ulusal  misyonu işte bu manada çok önemlidir. İlaç ve aşıda Türkiye'yi dışa bağımlılıktan  kurtarmak. İBG olarak, VSY Biyoteknoloji firması için geliştirdiğimiz  oftalmolojik bir orijinal biyoteknolojik ilaçla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız hızla  ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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İzmir Biyotıp Genom İBG
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