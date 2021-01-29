Prostat tedavi edilmediğinde, böbrek yetmezliğine neden olabilir

Üroloji Doktoru Op. Dr. Kenan Korkmaz, yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozan, kronik yorgunluk, halsizlik yapabilen, cinsel yaşamı olumsuz etkileyen prostat hastalıklarının, tedavi edilmemesi durumunda, böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtti.

Side Anadolu Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Kenan Korkmaz, günümüzde erkeklerde çok sık rastlanan prostat hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Korkmaz, “Prostat sadece erkeklerde bulunan, spermleri koruyan ve besleyen sıvıları salgılayan bir organdır. Mesanenin hemen altında yer alır ve mesane sonrası idrar yolunu çepeçevre sarar. Normalde 20 gram civarındadır. Erkeklerde çok sık karşılaşılan prostat hastalıkları tedavi edilmediği takdirde yaşamı olumsuz etkilemektedir. En ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır" dedi.

PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

Erkeklerde işeme sorununun genellikle prostatla ilgili olduğunu belirten Dr. Korkmaz, prostat hastalıkları belirtileri hakkında şunları söyledi:

“İdrara başlarken bekleme, idrarı ince ve zor yapma, sık idrara gitme, gece 1 defadan fazla idrara kalkma, idrardan sonra damlama, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama, geride idrar kalması hissi gibi yakınmalara neden olur. İleri dönemlerde yoğun idrar kanamaları, sık idrar yolu enfeksiyonu ve hiç idrar yapamama gibi sorunlar ve böbrek yetmezliği görülebilir."

YAŞAM STANDARTLARINI BOZUYOR

Prostat hastalıklarının yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozduğunu belirten Dr. Kenan Korkmaz, "Kronik yorgunluk, halsizlik yapabilir, cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Tedavi edilmediği takdirde karşılaşılacak en ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır. Prostat hastalarına sağlıklı beslenme, şikayeti olunca doktora gitme, 50 yaşından sonra yıllık düzenli ürolojik periyodik muayene tavsiye ederiz" dedi.

PROSTAT HASTALIKLARI ÇEŞİTLERİ

"Prostat büyüme ve kanser 50 yaşlarında başlar" diyen Op. Dr. Kenan Korkmaz, “60 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 60'ında prostat yakınmaları görülür. İltihabi durumlar ise genellikle cinsel aktif yaşlarda (20-40) daha sık olur. Büyüme, kanserleşme ve enfeksiyon hastalıkları vardır. Prostatın en sık görülen hastalığı iyi huylu prostat büyümesi, sonra prostat kanseri ve kronik prostatittir (prostat iltihabı)"

TEDAVİ YÖNTEMİ

Op. Dr. Kenan Korkmaz, hastalığın tedavisine yönelik şu bilgileri verdi:

“Prostat hastalıklarında, öncelikle ilaç tedavisi ile başlanır ve hastaların yüzde 70'ten fazlası tıbbi tedaviden yarar görür. İlaçla düzelmeyen veya çeşitli nedenlerle ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyat yapmak gerekebilir. Ameliyatlar hastanın ve prostatın özelliklerine ve kanser durumuna bağlı olarak teknik farklılıklar gösterir."

Op. Dr. Korkmaz, tedavi edildikten sonra tekrardan prostat hastalığına yakalanmayla ilgili de şunları söyledi: “Maalesef ilaç tedavisi olanların ilaçlarını uzun süre hatta çoğu kez ömür boyu kullanması gereklidir. Ameliyattan sonra da yapılan ameliyata bağlı olarak 5 yılda yüzde 2-20 arası nüksetme ihtimali vardır."