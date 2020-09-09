Prostat büyümesinde HOLEP dönemi

Prostat boyutu ne olursa olsun HOLEP yöntemiyle tedavinin mümkün olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç, HOLEP hakkında detaylı bilgiler verdi.

İyi huylu prostat büyümesi yani BPH erkeklerde çok sık görülen ve yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir hastalıktır. Prostatın büyümesi ile beraber idrar kanalı ve mesane çıkışı daralır ve böylelikle hastada birtakım bulgular meydana gelir. En sık görülen bulgular; idrar akımında azalma, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve geceleri idrara çıkma gibi durumlardır. Eğer BPH tedavi edilmez ise ilerleyici bir hastalık olduğu için böbreklerde bozulmaya kadar gidebilen ciddi sorunlar oluşturabilir.

BPH’nın birinci aşama tedavisi ilaçlardır. Bugün için oldukça etkili prostat ilaçları mevcuttur. Biz ürologlar birçok hastayı etkin bir şekilde ilaçlarla tedavi edebilmekteyiz. Ancak bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir. İlaç tedavisi başarısız ise, prostat büyümesi mesane ve böbreklere zarar vermiş ise ya da kanama gibi birtakım konforsuz durumlar oluşmuş ise cerrahi müdahale gereklidir.

Klasik olarak cerrahi tedavinin şekli prostatın büyüklüğü ile belirlenir. Teorik olarak 80 gramın altındaki prostatlar kapalı teknikler ile tedavi edilmelidir. Ancak bugün teknolojik ilerleme ile gelinen noktada prostat boyutu ne olursa olsun cerrahi kapalı teknikler ile yapılabilir noktadadır. İşte HOLEP dediğimiz yeni teknikte bu müdahaleyi mümkün kılar.

HOLEP bir lazer yöntemidir. Holmiyum lazer kullanılarak prostatın iç kısmının tamamen soyulması ve boşaltılması tekniği ile yapılır. Kullanılan lazer güçlü ve güvenli bir lazerdir. Usulüne uygun yapıldığında bu teknik son derece başarılı sonuçlar ortaya koyar. Hastalar ameliyat sonrası çok rahatlamakta ve idrar sorunları tamamen ortadan kalkmaktadır. HOLEP özel bir cerrahi yöntemdir. Uygulanması için özel tıbbi cihaz ve donanımlara ihtiyaç vardır. Özel eğitimli personele ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak HOLEP yeni bir yöntem ve prostat tedavisinde son derece gelişmiş ve etkin bir cerrahi tekniktir. Prostat boyutu ne olursa olsun her hastaya uygulanabilir. Hastalar bir gün sonra taburcu olurlar ve kısa sürede şikayetlerinden kurtulmaktadırlar. HOLEP yöntemi iyi huylu prostat büyümesi için en güvenli ve etkin yöntemlerden biridir.