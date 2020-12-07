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Projeye TÜBİTAK desteği! Elektrikli arabaların...

AA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 18:03 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 18:03

Ege Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı "FV tabanlı elektrikli araç kablosuz şarj ve dinamik enerji yönetim sistemi geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.


EÜ'den yapılan açıklamaya göre Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Akça'nın  yürütücülüğünü yaptığı, farklı üniversitelerden araştırmacıların katıldığı proje,  TÜBİTAK ARDEB 1001 programı tarafından desteklenecek.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akça, projeyle fotovoltaik  panellerden elde edilen enerjinin kablosuz olarak elektrikli araçların şarj  edilmesinde kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.
 
Kablosuz elektrikli araç şarj ünitesi ve 7,4 kW güç kapasitesi ile bir  elektrikli aracın kablosuz şarjının mümkün olduğunu aktaran Akça, şunları  kaydetti:
 
"Dinamik enerji yönetim algoritması, sistemdeki güç değişimlerini  algılayıp elektrikli araç bataryasının kaliteli ve kesintisiz şarj olmasını  sağlayarak batarya grubunun çevrim ömrünü arttıracak. Elektrikli araçlar  gelecekte şebekede önemli bir yer alacak ve proje kapsamında fotovoltaik  panellerden elde edilen enerji ile elektrikli araçlar şarj edilecek, enerji  fazlası ise şebekeye aktarılacaktır."
 
 

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