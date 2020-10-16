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Programı renklendirdi

16 Ekim 2020 Cuma - 13:38 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 13:38

Hakan Altun, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin, 18 Ekim’de ekrana gelecek bölümüne konuk oldu.


Hakan Altun, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin, 18 Ekim’de ekrana gelecek bölümüne konuk oldu. ‘Sessiz teklif’ skeciyle sahneye çıkan şarkıcı, parçalarıyla programa renk katarken, aynı zamanda ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibiyle de canlı performans sergiledi.
 

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