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Profesör canlı yayında öğrencilerine ders verdiği sırada virüsten hayatını kaybetti

DHA |  06 Eylül 2020 Pazar - 16:07 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 16:10

Arjantinli bir üniversite profesörü online eğitim verdiği ders sırada nefes nefese kaldıktan sonra canlı yayında öğrencilerinin önünde hayatını kaybetti.


Zoom uygulamasında siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Profesör Paola de Simone,  öğrencilerinin gözü önünde corona virüsten hayatını kaybetti.
 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa’da  siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı. Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone’un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. 
 
 

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