Prof. Dr. Yıldız 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda 'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı.

Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye'den 614 bilim insanının yer aldığı listeye giren BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, dünya sıralamasında kendi çalışma alanında 368, Türkiye sıralamasında 43'üncü ve Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinde ve çalışma alanlarında birinci sırada yer aldı.

Dergide konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Yıldız, bilim dünyasında uluslararası yayınların ve atıfların çok büyük önemi olduğunu belirtti.

Böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Optimum tasarım ve yapay zeka alanındaki çalışmalarımızla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer aldık. 2015 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK Teşvik, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü) ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlak Teşvik ödülüne de layık görülmüştük. Web of Science-Clarivate Analytical tarafından en çok atıf alan araştırmacı "Highly Cited Researcher" olarak da seçilmiştik. Çalışmalarımız yeni yapay zeka optimizasyon algoritmalarının geliştirilmesi ve bunların endüstriyel problemlere uygulanması üzerinde yoğunlaşıyor."

Yıldız, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer aldıklarını anımsatarak, "Yapay zeka optimizasyon yöntemleri ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevlerde bulundum. Açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Çalışmalarımda her zaman desteklerini hissettiğim Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve yöneticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversite üst yönetimi ve çalışanları olarak Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız'ın başarısını kutladıklarını belirterek, "Başarılarının devamlı olmasını diliyoruz. Hocamızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Liste, "https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2" adresinde yayımlandı.