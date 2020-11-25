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Prof. Dr. Yıldız 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 17:44 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 17:45

Türkiye'de çalışmalarını yürüten 614 bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da yer aldı.


 BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve  Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin  sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi  değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak  oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı.
 
Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili  159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında  listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve  "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.
 
Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan  yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı  çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye'den 614 bilim  insanının yer aldığı listeye giren BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv  Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, dünya sıralamasında  kendi çalışma alanında 368, Türkiye sıralamasında 43'üncü ve Otomotiv  Mühendisliği Bölümlerinde ve çalışma alanlarında birinci sırada yer aldı.
 
Dergide konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Yıldız, bilim  dünyasında uluslararası yayınların ve atıfların çok büyük önemi olduğunu  belirtti.
 
 Böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu  aktaran Yıldız, şunları kaydetti:
 
 "Optimum tasarım ve yapay zeka alanındaki çalışmalarımızla ülkemizin  sayılı bilim insanları arasında yer aldık. 2015 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK  Teşvik, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü) ve ODTÜ Prof. Dr.  Mustafa Parlak Teşvik ödülüne de layık görülmüştük. Web of Science-Clarivate  Analytical tarafından en çok atıf alan araştırmacı "Highly Cited Researcher"  olarak da seçilmiştik. Çalışmalarımız yeni yapay zeka optimizasyon  algoritmalarının geliştirilmesi ve bunların endüstriyel problemlere uygulanması  üzerinde yoğunlaşıyor."
 
Yıldız, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin  organizasyonunda yer aldıklarını anımsatarak, "Yapay zeka optimizasyon yöntemleri  ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük  gibi görevlerde bulundum. Açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve  mutluluk duyuyorum. Çalışmalarımda her zaman desteklerini hissettiğim Rektörümüz  Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve yöneticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum."  ifadelerini kullandı.
 
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversite üst yönetimi  ve çalışanları olarak Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız'ın başarısını kutladıklarını  belirterek, "Başarılarının devamlı olmasını diliyoruz. Hocamızın genç  akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Liste, "https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2" adresinde  yayımlandı.
 
  

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Türkiye Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Ali Rıza Yıldız
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