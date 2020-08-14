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Prof. Dr. Tamer Yılmaz kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

14 Ağustos 2020 Cuma - 10:16 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:16

Rektör atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 16 üniversitenin rektörü değişti. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Tamer Yılmaz internette araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Prof. Dr. Tamer Yılmaz kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Tamer Yılmaz hakkında merak edilenler...


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; aralarında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bulunduğu 16 üniversiteye yeni rektör atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Tamer Yılmaz internette araştırılan isimler arasında geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Tamer Yılmaz hakkında merak edilenler...
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. TAMER YILMAZ KİMDİR?
 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Mühendisliğinde yüksek lisansını gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.
 

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