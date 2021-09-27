27 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 0.78 EURO 10,3470 -0.83
USD 8,8380 -0.31 ALTIN 498,720 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 12:05 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 12:05

ABD'nin Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Bölümü'nde büyük başarılara imza atan Prof. Dr. Şükrü Emre'nin, Ege Üniversitesi (EÜ) kadrosuna katıldığı bildirildi.


EÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Domino ameliyatı" adı verilen  operasyonuyla ABD'de büyük ün kazanan Prof. Dr. Emre, EÜ Organ Nakil Merkezi'nde  görev alacak.
 
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kadrolarına katılan Prof. Dr. Şükrü  Emre'yi makamında kabul etti. Prof. Dr. Emre'nin organ nakli merkezlerinin gücüne  güç katacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Budak, şunları kaydetti: "Ege Üniversitesi, birçok alanda kendini kanıtlamış, ulusal ve  uluslararası anlamda referans merkezi haline gelmiş, güçlü akademik kadrosuyla  bir yandan bilim üretirken diğer taraftan da vatandaşlarımıza hizmet üreten bir  üniversitedir. Hastanemizde yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi devletimiz  tarafından da A Plus ilan edilerek tescillenmiştir. Dünyaca tanınan bilim  insanlarımızdan biri olan Şükrü hocamızı uluslararası başarılara imza atan organ  nakil merkezimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uyum içinde çok önemli  çalışmalar yürütüleceği ve ciddi başarılara imza atılacağına inancım tam. Bu  süreçte emeği geçenlere ise ayrıca teşekkür ediyorum"
 
Yale Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve üniversitede  organ nakil merkezini de kuran Prof. Dr. Şükrü Emre, 2005 yılında, bir akciğer  ile 3 hastayı hayata bağlamıştı. "Domino ameliyatı" olarak bilenen operasyonla  ABD'de "tıp mucizesi" diye anılan ve en iyi 10 doktor arasına giren Prof. Dr.  Emre'nin, 250'nin üzerinde bilimsel yayını bulunuyor.
 
Açıklamada ayrıca, 7 derginin editör kurulunda yer alan Emre'nin, 2  binin üzerinde başarılı operasyona imza attığı kaydedildi.

ETİKETLER

abd doktor ege üniversitesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.