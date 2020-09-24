Prof. Dr. Sözbilir: Beklenen İstanbul depreminin 'Kumburgaz segmenti'nde meydana geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sözbilir, Tekirdağ 'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve İstanbul 'da da hissedilen 4.2'lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, olası İstanbul depreminin 'Kumburgaz segmenti' adı verilen parça üzerinde beklendiğini hatırlatarak, 4.2 büyüklüğündeki depremin de 'Kumburgaz segmenti'nin batı ucunda meydana geldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Sözbilir, "Bu deprem, kırılması beklenen parçanın batı ucunda gerçekleşmiş. Son 1 yıl içinde orada aslında çok sayıda deprem oldu. Diğer depremler de buna çok yakın yerde. Bu bölgede kırılma devam ediyor, anlamına geliyor. Şu anda 4.5 büyüklüklerinde kırılmalar da oradaki enerji birikiminin boşalmasını sağlıyor. Fayın en batı ucu, fayın bitim yeridir. Fay saçaklanıyor. Küçük ölçekli faylar sürekli deprem üretiyor. Bu durum, ana fayın kendisinin daha hareket etmediği anlamına geliyor" diye konuştu.