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Prof. Dr. Semavi Eyice'ye 3 üvey kızından büyük vefasızlık! Her şey ortaya çıktı
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyaları, bir köşkte 'hatıra evi' olarak sergilenecekti ancak Prof. Dr. Eyice'nin ölümünden 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulunan bir antikacıya satıldı. Eserlerin izini süren DHA ekibi antikacıya ulaştı.