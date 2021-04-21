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Prof. Dr. Sefer Şener: Küresel salgın döneminde Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak mıydı?

Prof. Dr. Sefer Şener: Küresel salgın döneminde Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak mıydı?