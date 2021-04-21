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Prof. Dr. Sefer Şener: Küresel salgın döneminde Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak mıydı?

21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:23 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 16:23

Uzmanlar, Prof. Dr. Sefer Şener ve Doç. M. Levent Yılmaz CNN TÜRK yayınında 128 milyar dolar tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını masaya yatırdı. Şener, “Küresel bir salgın var ve bu salgında bütün ülkeler 16 trilyon dolarlık paket açıkladı. Bu kadar genişlemenin olduğu bu kadar büyük paketlerin açıklandığı dönemde Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak mıydı? Rezerv artırılsın deniliyor tamam da bu rezervler doğal olarak bugünler için var” değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, muhalefetin konuyla ilgili yürüttüğü kampanyayı değerlendirirken “Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet...'' ifadelerini kullandı. 
 
Uzmanlar, Prof. Dr. Sefer Şener ve Doç. M. Levent Yılmaz CNN TÜRK yayınında 128 milyar dolar tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını masaya yatırdı. Sefer Şener, “Küresel bir salgın var ve bu salgında bütün ülkeler 16 trilyon dolarlık paket açıkladı. Bu kadar genişlemenin olduğu bu kadar büyük paketlerin açıklandığı dönemde Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak mıydı? Rezerv artırılsın deniliyor tamam da bu rezervler doğal olarak bugünler için var” değerlendirmesinde bulundu.
 
Pandemiyle birlikte tüm dünyada bir kredi genişlemesi olduğu bunun Türkiye’ye de aynı şekilde yansıdığını söyleyen Şener, "Düşük miktarlı krediler açılmasaydı Merkez Bankası’nın bu müdahaleleri olmasıydı hakikaten reel sektörün işi çok zordu. Çünkü bütün alanlar kapandı. Amerika kapandı, Avrupa kapandı. Bütün piyasalar kapandı, bu kadar piyasasının kapalı olduğu bir yerde doğal olarak Merkez Bankası’nın işin içerisine girmesi lazım. Hatta sayın cumhurbaşkanı şunu da söyledi bu müdahaleler yapılmasına rağmen, son bir yıllık bir buçuk yıllık dönemde Merkez Bankası’nın bilançosunu bakıldığında 9,5 milyar liralık karı da görebileceksiniz dedi. Bu müdahaleler sonucu Merkez Bankası’nın bir zararı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Sefer Şene Küresel salgın dönemi Merkez Bankası
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