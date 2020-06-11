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Prof. Dr. Sabri Orman hayatını kaybetti

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 23:45 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 23:45

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti.


Prof. Dr. Sabri  Orman'ın cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip  kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1948 yılında doğan Orman, İstanbul  Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1980 yılında anılan  fakültede asistan olarak göreve başladı. Bir yıl sonra aynı fakültenin iktisat  doktora programını tamamladı.
 
Orman, 1982 yılı sonunda yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. Marmara  Üniversitesi'nde 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu ve 2003 yılında  emekliye ayrıldı.
 
London School of Economics and Political Science'da Araştırmacı  (Research Scholar) olarak çalışmalar yapan Orman, 1992-1994 yıllarında Malezya'da  International Islamic University'de, 1995-1997 ve 2002-2006 yıllarında aynı  ülkede International Institute of Islamic Thought and Civilization’da iktisat  profesörlüğü görevinde bulundu.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesinde rektör yardımcılığı ve rektörlük  görevlerinde bulunan Orman'ın, dördü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak  üzere 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.
 
Sabri Orman, 3 Kasım 2011'den itibaren iki dönem Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.
 

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Prof. Dr. Sabri Orman Merkez Bankası Türkiye
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