Rektör atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 16 üniversitenin rektörü değişti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan internette araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Yeni Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında ve nereli? Akdeniz Üniversitesi Yeni Rektörü Özlenen Özkan hayatı...

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; aralarında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Akdeniz Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bulunduğu 16 üniversiteye yeni rektör atandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan internette araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Yeni Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında ve nereli? Akdeniz Üniversitesi Yeni Rektörü Özlenen Özkan hayatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın imzasıyla Resmi Gazete ’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

Prof. Dr. Özlenen Özkan son olarak kadavradan yaptığı rahim nakliyle gündeme gelmişti. Daha önce Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli"ni gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan çifti, başarılarıyla dünyada adından söz ettirmişti.

PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli gerçekleştiren ekipte yer aldı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın eşidir.

KARİYERİ

• Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008

• Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001

• Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.

Araştırma Alanları

• Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

• Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

• Surgery

Mesleki Deneyim

• Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor.

• Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor

• Yarık Damak, Lisans, 2017-2018

• Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018

• Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018

• Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018

• Yanık, Lisans, 2017-2018

• Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

• Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.

• Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.

• Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.

• Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.