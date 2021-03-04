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Prof. Dr. Ömer Faruk Harman hayatını kaybetti!

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 20:47 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 20:47

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, 71 yaşında hayatını kaybetti.


Prof. Dr. Harman'ın vefatı, İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal medya  hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
 
Harman'ın fotoğrafına yer verilen paylaşımda, "İbn Haldun Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi öğretim üyemiz, ülkemizde ve dünyada İslami ilimler ve  ilahiyat camiasının saygın ilim adamlarından Prof. Dr. Ömer Faruk Harman'ı  kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine,  yakınlarına, öğrencilerine, ilim camiamıza ve İbn Haldun Üniversitesi ailesine  baş sağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
 
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
 
Bilecik Söğüt'te 1950'de dünyaya gelen Harman, 1968'de İstanbul  İmam-Hatip Okulu'nu, 1969'da Pertevniyal Lisesini bitirdi.
 
Prof. Dr. Harman, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden,  1973'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun  oldu.
 
1983'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi Ana  Bilim Dalı'nda doktor, 1988'de doçent ve 1994'te profesör olan Harman, 1985'te  bir yıl süreyle Paris'te alanıyla ilgili araştırmalar da yaptı.
 
Ömer Faruk Harman, 1986'dan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam  Araştırmaları Merkezi'nde, İslam ansiklopedisinin hazırlanmasında dinler tarihi  ilim heyeti başkanı ve müellif redaktör olarak görev yaptı ve alanıyla ilgili çok  sayıda madde kaleme aldı.
 
2005-2009 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği nezdinde  Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapan Harman, 2009'da yurt dışı görevinin  sona ermesini takiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine döndü. Ocak  2017'de yaş haddinden emekli oldu.
 
Harman, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Dinler  Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapıyordu. Harman, Arapça ve Fransızca  biliyordu.
 
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, evli ve üç çocuk babasıydı.
 

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İbn Haldun Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman İslami İlimler
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