Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; aralarında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bulunduğu 16 üniversiteye yeni rektör atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök internette araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir? ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök nereli? İşte Mustafa Verşan Kök hakkında merak edilenler...

PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

1960 yılında Çorlu-Tekirdağ'da doğdu. İlkokulu International School of Prague-Çek Cumhuriyeti’nde tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında ODTÜ'de doktorasını verdi, doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa 'da CNRS - Lyon Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirdi.

1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3'er ay İngiltere Almanya ve Macaristan 'da araştırmalarda bulundu.

Aralık 2000'de profesör olan Prof. Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji – Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel'de Program Komite Üyesi olarak görev yaptı.

2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006'da ODTÜ'ye geri döndü.

Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu. Mayıs 2015'te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Temmuz 2016'da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülü’nü (OIC) aldı.