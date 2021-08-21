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Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir?

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:59 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 0:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.


Rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi. 

PROF. DR. MUSTAFA KURT
 
Prof. Dr. Mustafa Kurt, 1981- 1985 yıllarında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 1985- 1987 yıllarında yüksek lisans, 1987- 1993 yıllarında ise doktora yaptı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 2002- 2013 senelerinde Prof. Dr. unvanıyla Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü'nde görev aldı. Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.
 

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Cumhurbaşkanı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Kurt
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