Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.