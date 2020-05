Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yarından itibaren bu adımı atıyoruz' dedi ve duyurdu

İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir." ifadelerini kullanarak, "Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık." şeklinde konuştu.

"Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır"

Acil durum hastaneleri ile ilgili, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır." diyen Erdoğan, "Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz." ifadesini kullanarak, "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir"

Türkiye'nin ihtiyacının kavga değil eser siyaseti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır" ifadelerini kullanarak, "Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir." ifadelerini kullandı.