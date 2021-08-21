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Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin biyografisi

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 10:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından pek çok kişi de kariyeri ve biyografisini araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin hayatı...


Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt'u atamasının ardından biyografileri araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin hayatı...
 
PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?
 
3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde, doktorasını Heriot-Watt Üniversitesinde fiber optik sensörler alanında tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde önce yardımcı doçent, sonraysa doçent oldu.
 
1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu ve 2014-2018 yılları arasında Fizik Bölümünün başkanlığını yaptı.
 
15 Temmuz 2021'de Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine rektör vekili olarak atandı.

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