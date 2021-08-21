Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

PROF. DR. İNCİ KİMDİR?