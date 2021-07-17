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Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldı

İSTANBUL (AA)  |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 14:26

Son dakika haberine göre; İstanbul Müftülüğünden kendi isteğiyle ayrılan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı için veda programı düzenlendi.


Müftülüğün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 yıllık  görev süresinin ardından üniversitedeki görevine dönen Prof. Dr. Maşalı, personel  ve ilçe müftüleri ile vedalaştı.
 
Maşalı için düzenlenen veda programı, Süleymaniye Camisi Baş  Müezzin-Kayyımı Abdussamet Yazıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
 
Programda 39 ilçe müftüsü adına konuşan Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe,  din gönüllüsü ve görevlisi olarak Maşalı ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti  ifade ederek, Maşalı'ya alacağı yeni görevlerde Allah'tan muvaffakiyetler niyaz  etti.
 
Personel adına konuşma yapan İstanbul Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz,  Maşalı'nın Diyanet camiasına çok şey katarak, güzel işlere imza attığını  belirtti.
 
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı konuşmada, müftülük makamının  Molla Fenari ile başlatıldığını, Ebüssuud Efendiler, Zenbilli Ali Efendiler,  yakın döneme gelindiğinde Ömer Nasuhi Bilmenlerin çok şanlı bir tarihe sahip  olduğunu kaydetti.
 
Maşalı, "Bu şanlı tarihte kendisine Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın  isminin geçtiği sandıkta ismimin geçmesi imkanını verdiğinden dolayı Cenab-ı  Hakk'a hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Müftülüğün ulvi ve zor bir görev olduğuna dikkati çeken Maşalı, bu  görevi kendisine tevdi eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a,  tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
 
Programda, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Prof. Dr. Maşalı'ya  teşekkür plaketi takdim etti.
 
İl müftü yardımcıları Selahattin Yılmaz, Ayşe Coşkun ve Halime Yıldız  ise Maşalı'ya çeşitli hediyeler verdi.
 
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

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