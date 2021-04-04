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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı açıklaması: Yüzde 90'ı yarım saat içinde çıkar!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı açıklaması: Yüzde 90'ı yarım saat içinde çıkar!