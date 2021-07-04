Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çılgına döndü: Bu salgın bitmez...

Türkiye deyim yerindeyse aşıyla yatıp kalkıyor. Biontech mi, Sinovac mı? İki doz kafi mi üçüncüye gerek var mı? Salgının ilk gününden beri bu tarz soruların önde gelen muhataplarından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kulaktan dolma bilgilerle yapılan yorumlara adeta ateş püskürdü: Karpuz alırken bile o karpuzu satan insanın deneyimine güvenerek sen benim için seç bir tane derim.

Ceyhan, “İş aşıya geldiğinde herkes uzman kesiliyor”, dedi ve uyarılarını sıraladı: Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez bak. 6 sene tıp fakültesi, 4 yıl bir ilgili bir branşta ihtisas bunun üzerine 3 yıl yüksek ihtisas, nereden bakarsanız bakın 25 seneden önce olmaz. Bir insanın aklını çelersiniz, zarar görür hayatını kaybeder ve bunun vebaliyle uyuyamazsınız.

AŞI MUTASYONU DA ENGELLİYOR

Arada eğer aşı olmayanlar varsa hızlıca orada aynı virüs bir kişiden öbürüne ondan öbürüne derken 20 defa bulaş gösterirse mutlaka bir ya da birkaç mutasyona uğruyor. Ve o aşı olmayanlar insanların dükkanlarının geç açılmasına insanların dükkanlarının iş yapmamasına belki bir süre sonra tekrar kapanmasına en büyük neden teşkil edecek.