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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Aleyna Tilki'ye tepki gösterdi: Ya biri ölürse?
Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözlerle olay yaratan Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda "Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları corona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" şeklindeki ifadeler kullanmıştı. Tilki hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü popçu Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda "Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları corona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" şeklindeki ifadeler kullanmıştı. Tilki hakkında soruşturma başlatılmıştı.20 yaşındaki popçu, bu sözleriyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı da kızdırdı.