Prof. Dr. İnci San hayatını kaybetti

Sanat ve tiyatro alanında çok sayıda eseri ve yetiştirdiği nesiller olan İnci San vefat etti. San'ın vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.

Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Film Festivali’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, “Yaratıcı dramanın Türkiye’deki öncülerinden, değerli vakıf üyemiz Prof. Dr. İnci San’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz” notu yer aldı.