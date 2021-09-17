Prof. Dr. İnci San hayatını kaybetti

Sanat ve tiyatro alanında çok sayıda eseri ve yetiştirdiği nesiller olan İnci San vefat etti. San'ın vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.
Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.
Ankara Film Festivali’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, “Yaratıcı dramanın Türkiye’deki öncülerinden, değerli vakıf üyemiz Prof. Dr. İnci San’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz” notu yer aldı.
İNCİ SAN KİMDİR?
27 Haziran 1936 yılında Ankara' da doğan İnci San, Mimar Kemal ilkokulunda ilköğretim öğrenimini tamamladı. Ankara Kız Lisesinde ise lise öğrenimi tamamladıktan sonra 1971 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1965 tarihinde aynı fakültenin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünü bitirdi.
Prof. Dr. İnci SAN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 1967-2000 yılları arasında çalışmış; lisansüstü eğitimini 1969-1974 yıllarında tamamlamıştır.
1981’de doçent, 1988’de profesör olmuştur. 1982-2000 yıllarında Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. 1997-1998 yıllarında Ankara Üniversitesi Senatörlüğü, 1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, izleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer almıştır. 1974-2000 yıllarında, Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini; 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar, Çevre ve Sanat, Kadın ve Sanat gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiştir. 13’ü doktora olmak üzere 40 lisansüstü tez yönetmiştir.