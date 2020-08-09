Prof. Dr. İhsan Karadoğan doğum gününde hayatını kaybetti!

Kemik iliği ile kan kanserlerinde özverili, hasta odaklı çalışmasıyla Türkiye ve dünyanın bir çok yerinden farklı hastası bulunan Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde 57 yaşında hayatını kaybetti.

Kemik iliği ile kan kanserlerinde özverili, hasta odaklı çalışmasıyla Türkiye ve dünyanın bir çok yerinden farklı hastası bulunan Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde 57 yaşında hayatını kaybetti.Kemik iliği ve kan kanserleri alanında başarılı çalışmalarıyla bilinen ve Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra dünyanın her yerinden hastası bulunan Prof. Dr. İhsan Karadoğan, bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Karadoğan, dün akşam saat 20.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. İhsan Karadoğan’nın cenazesi ikindi namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.