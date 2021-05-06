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Prof. Dr. İbrahim Demir hayatını kaybetti

Melike YAZGILI / İSTANBUL (DHA)  |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 15:00 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 15:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.


 İTÜ'den yapılan açıklamada, "İTÜ İnşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Covid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.  Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız 'İbrahim abi'mize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize baş sağlığı dileriz." denildi.
 

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Prof. Dr. İbrahim Demir korona İTÜ
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