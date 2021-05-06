İTÜ'den yapılan açıklamada, "İTÜ İnşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Covid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız 'İbrahim abi'mize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize baş sağlığı dileriz." denildi.
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Prof. Dr. İbrahim Demir hayatını kaybetti
Melike YAZGILI / İSTANBUL (DHA) | 06 Mayıs 2021 Perşembe - 15:00 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 15:00