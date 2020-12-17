Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir? Koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter hayatı!

Koronavirüs ile ilgili dünyanın umutla beklediği haber yine bir Türk profesörden geldi. Aylardır koronavirüse çare aranıyor, aşı çalışmaları, yeni tedaviler ve ilaçlar üzerinde çalışılıyordu. Dünyanın beklediği haberi Prof. Dr. İbrahim Benter'den geldi. Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi. Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı. Peki, Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, kaç yaşında ve nereli? Koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter'in biyografisi

Binlerce bilim insanı koronavirüs pandemisini engellemek için aylardır çalışıyordu. Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu. Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi. Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı. Peki, Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, kaç yaşında ve nereli? Koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter'in biyografisi...

Koronavirüs ilacında umut veren haber geldi. Türk bilim insanlarının aşıyı bulmasının ardından, Prof. Dr. İbrahim Benter ilacın bulunduğu bilgisini tüm dünya ile paylaştı. ABD ’de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, virüsün mutasyona uğrasa bile hastaların tedavi edileceğini söyledi. İlacın onay sürecinin ise 2022 yılını bulması bekleniyor.

KORONAVİRÜS İLACI NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu! Prof. Dr. Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi. Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter’in anlattığı yöntemi kullanarak ilk ilacı ürettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün tutunduğu ACE2 adlı proteini durdurarak ilaç ürettiklerini ve aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen hastalara büyük ümit olduğunu duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

PROF.DR İBRAHİM BENTER KİMDİR?

1962 yılında Lefkoşa’da doğan Benter, 1985'te ABD'deki Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu.

New York Tıp Fakültesi ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Benter, Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı.

2001-2012 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalında Profesör olarak çalışan Benter, 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesinde görev yaptı.

Benter, Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüttü.