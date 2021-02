Prof. Dr. Ersoy'dan flaş açıklama! 'Her yerde deprem oldu, bir orada olmadı'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalar: "Ege Denizi aynı zamanda bir deprem denizi. Çok sayıda ada olması, Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni bu depremler. Bu deprem yeni bir deprem. Sisam Adası yakınlarındaki deprem ve tsunami ile ilgisi yok. Midilli Midilli adası var, İzmir ’in kuzey batısında, onun kuzeyinde midilli fayı var. Bu fayın meydana getirdiği depremler bunlar. İki tane 5.1 var. Bunların ikisi de ayrı depremler. Deprem fırtınası içinde bir başkası da meydana gelebilirdi. Midilli fayı 7 büyüklüğünde deprem meydana getirebilirdi. Sönümlenme devam ediyor. Her an deprem meydana gelebilir. Onun için izlemedeyiz. Midilli fayının kapasitesi 5.1 değil. Daha büyük depremler olabilir. Tarihsel dönemler içinde buralarda ciddi depremler var. Midilli depremleri önemli ve süreç devam ediyor. İzmir için 1 değil 100 deprem bekliyoruz. Her tarafında fay var. Her yerde deprem oluşturabilecek fay var.