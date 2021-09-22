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Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti

DHA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 17:07 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 17:08

Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti.


Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. 
 
 

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