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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 17:17 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 17:17

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof.  Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde  hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.
 
Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun  evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00  arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının  inceleneceği öğrenildi.
 
 Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve  gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen  ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde  çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.
 
Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu  değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.
 
 Eşinin ilk ifadesi
 
Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız  Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan  eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de  güvendiklerini söylediği öğrenildi.
 
  
 

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