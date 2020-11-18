18 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.284 1.90 EURO 9,1780 0.44
USD 7,7280 0.37 ALTIN 465,480 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu kötü haberi duyurdu

18 Kasım 2020 Çarşamba - 10:13 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 10:13

Salgınla mücadelenin kilit isimlerinden biri olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu da virüse yakalandı.


Türkiye'de salgınla mücadelenin kilit isimlerinden biri olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı.
 
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına teşhis koyan ve tedavi uygulayan doktor olarak bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden duyuran Onur Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu korona Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu oğlu Onur Taşçıoğlu Onur Taşçıoğlu korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.