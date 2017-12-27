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Prof. Dr. Canan Karatay için suç duyurusu!

27 Aralık 2017 Çarşamba - 12:23 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 12:23

"Aşıların içinde alüminyum var, bu da Alzheimer'a neden oluyor" diyen Canan Karatay'a Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.


"Aşıların içinde alüminyum var, bu da Alzheimer'a neden oluyor" diyen Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Başvuru dilekçesinde, iddialar nedeniyle çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının 2016'da 10 bini aştığını belirten Ceyhan, aşılanmadığı için sakat kalan, grip aşısı yaptırmadığı için ölen ciddi sayıda vaka olduğuna dikkat çekti. 

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canan karatay suç duyurusu
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