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Prof. Dr. Ateş Kara'dan çok önemli corona virüs aşısı açıklaması!

12 Haziran 2020 Cuma - 13:23 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 13:50

Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına görüntülü bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara çok önemli açıklamalarda bulundu.


Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına görüntülü bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara çok önemli açıklamalarda bulundu.
 
“CORONA VİRÜSÜN İLK AŞISINA “KASIM” AYINDA ULAŞILABİLİR!”
"Elimizdeki veriler eğer bu şekilde olumlu giderse kasım ayında ilk aşıya ulaşılabilir." açıklamasında bulunan Prof. Dr. Kara, şu anki süreçte sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı sürece sıcaklığın virüse etkisinin bir öneminin olmadığını da vurguladı.
 
 
 

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