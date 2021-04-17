Prof. Dr. Ali Özek hayatını kaybetti

Hocaların hocası olarak tanınan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Ali Özek, 89 yaşında vefat etti.
Özek'in, Muğla'nın Doğanlar Köyü'ndeki külliyeye defnedileceği öğrenildi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ali Özek Hoca'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, ''Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek’in dar-ı bekâya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.