Alaeddin Yavaşca'dan kötü haber!

Felaket tellalı Onur Akay, konservatuvarda hocası olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın durumunun ağır olduğunu duyurarak, sevenlerinden dua istedi.

Akay, "Klasik Türk musikisinin yaşayan en önemli sanatçılarından ve bestekârlarından biri olan değerli hocam Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın, durumunun çok ağır olduğunu öğrendim. Kasım 2018 yılında kalça kırığı ameliyatı olduktan sonra neredeyse iki buçuk yıldır tedavisine hastanede ve zaman zaman yoğun bakımda, zaman zaman da normal odada devam ediliyordu ve doktorları ona çok iyi baktı. Yaşlılığa bağlı olarak durumunun ağırlaştığını öğrendim canım hocam için dualarınızı eksik etmeyin" dedi.