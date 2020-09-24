Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin’in biyografisi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı. Peki, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi ve hayatı…

PROF. DR. AHMET ŞAHİN KİMDİR?

Şahin, 1979 yılında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Üroloji Anabilim Dalı'ndaki uzmanlık eğitimini 1991'de tamamlayarak 1995'te doçent, 2002'de profesör olan Şahin, 1996-1997'de bir yıl süreyle ABD'de Long Island Jewish Hospital Üroloji Kliniği'nde görev aldı.

2000-2008 yılları arasında Hacettepe Erişkin Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik görevlerini yürüttü.

2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu'na katılan Ahmet Şahin, 2008-2012 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü olarak görev aldı.

Mayıs 2012 itibariyle Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı oldu.

PROF. DR. AHMET ŞAHİN EĞİTİMİ

Doktora Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 1991

Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985

Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1983

Lise Galatasaray Lisesi, 1979