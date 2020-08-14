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Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay kaç yaşında ve nereli?

14 Ağustos 2020 Cuma - 10:06 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:08

Rektör atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 16 üniversitenin rektörü değişti. İnönü Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay internette araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Ahmet Kızılay hakkında merak edilenler...


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; aralarında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bulunduğu 16 üniversiteye yeni rektör atandı. İnönü Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay internette araştırılan isimler arasında geliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Ahmet Kızılay hakkında merak edilenler..
 
 
PROF. DR. AHMET KIZILAY KİMDİR?
 
1966 Malatya Hekimhan Doğumlu.
 
289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi vermiştir.
 
1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.
 
1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.
 
Nüket Kızılay ile evli 2 çocuk babasıdır.

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