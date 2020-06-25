Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Büyük depremler bekleniyor!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Haber Global'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Doğu Anadolu bölgesi bol kırıklı bir bölge. Kırık ne kadar çoksa o kadar çok deprem gerçekleşir. Kırık boyları ne kadar uzunsa depremin şiddeti de o kadar büyük olur. Buradaki hareket eden kırık Erciş kırığı. Bu kırık Van Gölü'nün kuzeyinden Özalp'a doğru uzanıyor. Oradan Hoy'a gidiyor. Biliyorsunuz Hoy'da daha önce 5,9'luk bir deprem olmuştu. Bu depremin şiddeti İran 'da 4-5 olurken Türkiye'de 7 şiddetinde olmuştu. Büyüklük depremden çıkan enerjinin miktarını gösterirken şiddet de onun yıkıcılığını gösteriyor. Yıkıcılığın ana etkeni yapı niteliği. Yapı niteliği ne kadar kötü olurda yıkıcılığı o kadar yüksek oluyor. İran’daki 5.9 depreminden etkilenen Van’da 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu da yapının ne katar kötü olduğunu göstermişti. Yoksulluk eşittir depremde ölüm. Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde durum böyle."

"ERCİŞ KIRIĞI HAREKETE GEÇTİ"

Açıklamasında Erciş kırığının harekete geçtiğini belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Hakkari, Bingöl ve Kars üçgenindeki bölge çok gergin. Bu depremin Bingöl depremiyle bağlantısı var görünüyor. Bu bölgede yeni depremler olabilir ve büyüklüğü 6’yı geçebilir" dedi. Konuşmasında deprem kuşakları üzerindeki yapılaşmaya da dikkat çeken Ercan, "Deprem kuşakları üzerinde yapılaşmayacaksın. Yapılaşma olacaksa da sağlam bölgeler seçilmelidir" dedi.

"VAN MERKEZLİ DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Van merkezli daha büyük bir deprem beklemiyorum. Ama bu gerginlik boşalımları Van Gölü’nün kuzeyinde devam ederse Çaldıran, Eleşkirt Malazgirt, Tutak’ta 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu deprem batıya doğru giderse büyüyebilir" açıklamasında bulundu.

"2020 YILI TÜRKİYE'DE DEPREM YILI OLACAK"