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Prison Break yıldızı Wentworth Miller hastalığını açıkladı
Prison Break dizisinin yıldızı Wentworth Miller, bir yıl önce kendisine *otizm teşhisi konulduğunu açıklayarak hislerini anlattı.
Instagram'dan açıklama yapan Miller, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.
Instagram'dan açıklama yapan Miller, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.