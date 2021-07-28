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Prison Break yıldızı Wentworth Miller hastalığını açıkladı

Prison Break yıldızı Wentworth Miller hastalığını açıkladı Prison Break dizisinin yıldızı Wentworth Miller, bir yıl önce kendisine *otizm teşhisi konulduğunu açıklayarak hislerini anlattı.

Instagram'dan açıklama yapan Miller, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.
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