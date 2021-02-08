Sosyal Güvenlik uzmanlarına sıklıkla yöneltilen soruların başında SGK'ya prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı konusu geliyor. Prim borcu olan 4/b yani BAĞ-KUR sigortalıları, sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağını araştırıyor. Peki, Prim borcu olan Bağkur'lular sağlık yardımı alabilir mi? Borcu olan Bağkur'lular sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Bağkurlu olan ama prim borçlarını ödemedikleri için sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını düşünen pek çok kişi bulunuyor. Sıklıkla sosyal güvenlik uzmanlarına sorulan bu soru, internette de araştırılan konuların başında geliyor.

PRİM BORCU OLAN BAĞKUR'LULAR SAĞLIK YARDIMI ALABİLİR Mİ?

Posta Gazete si yazarı Ekrem Sarısu, okuyucusundan gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

Soru: Küçük esnafım. Bağkur’a prim borcum var. Param olmadığı için yapılandırma yapamadım. Sağlık yardımı alamıyorum. Sağlık sigortasına 107 lira prim ödeyenler sağlık yardımı alıyormuş. Acaba ben de sağlık sigortasına 107 lira ödesem sağlık yardımı alabilir miyim? Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) primi ödesem sağlık yardımı alabilir miyim? l A. DEMİR

Cevap: İşsizler GSS’ye aylık 107.33 lira prim ödeyerek sağlık yardımı alabiliyor. Siz işsiz olmayıp Bağkur sigortalısı olduğunuz için, GSS’li olamazsınız. Dolayısıyla GSS’ye prim ödeyerek sağlık yardımı da alamazsınız. Ancak böyle bir şeye ihtiyacınız da yok.

Çünkü 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 22 Ocak 2021 tarih ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2021’e kadar, prim borcu olan Bağkur sigortalılarına sağlık yardımı alma imkanı sağlanmıştır. Sonuç olarak; prim borcunuz olsa da 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık yardımı alabilirsiniz.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

UYGULAMA HER HASTANEDE GEÇERLİ Mİ?

Uygulama, devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde geçerli olacak. Prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmeti almaya devam edecek.