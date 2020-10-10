Prenses Süreyya kimdir? Mahzun bakışlı Prenses Süreyya’nın hikayesi: Kırmızı Oda’da anlatılan Prenses Süreyya aslen nereli, gelinliği ve hayatı…

Kırmızı Oda dizinin son bölümü 6. Bölümde anlatılan Prenses Süreyya’nın hayat hikayesi merak ediliyor. Kırmızı Oda’da Binnur Kaya’nın canlandırdığı doktor karakterinin, İstanbullu Gelin hikayesindeki torun olarak da gündeme gelen dizideki hırçın karakter Alya’ya son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ikinci eşi olan ve erkek çocuk doğuramadığı için hükümet kararıyla zorla boşatılan Prenses Süreyya’nın hikayesini anlatması, arama motorları üzerinden en çok araştırılan konuların başını çekti. 22 Haziran 1932 yılında Isfahan'da dünyaya gelen Süreyya İsfendiyari Bahtiyari olan Prenses Süreyya kimdir? Prenses Süreyya’nın hayat hikayesi…

Prenses Süreyya kimdir? Yayınlandığı günden beri yoğun ilgi göre Kırmızı Oda dizisinin 6. Bölümünde konusu geçen Prenses Süreyya hikayesi birçok kişinin ilgilisi çekti. Kırmızı Oda'nın son bölümünde doktor rolünü oynayan Binnur Kaya, Melisa Sözen'in hayat verdiği Alya karakterine Prenses Süreyya'nın hikayesi anlattı. Prenses Süreyya kimdir? İşte Mahzun bakışlı Prenses Süreyya’nın hayat hikayesi…

PRENSES SÜREYYA KİMDİR?

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendikten sonra Prenses Süreyya olarak tanınan Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, 1932 tarihinde İsfahan’da İngiliz Misyoner Hastanesi’nde doğdu.

Zengin ve köklü bir aileden gelen Süreyya, 1950'li yıllarda Batı Almanya'nın İran büyükelçisi ve asilzade Halil İsfendiyari'nin ve Moskova doğumlu Alman eşi Eva Karl'ın en büyük çocuğu ve tek kızıydı. Eğitimini Londra ve İsviçre'de aldı. Artist olmak istiyordu ancak babası karşı çıktığı için vazgeçti. Berlin ve İsfahan'da büyüyen Süreyya, Paris’teyken İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin kız kardeşi Prenses Şems tarafından İran’a davet edildi. Burada Şah’la tanıştıktan hemen sonra evlenmeye karar verdi.

1950 yılının Ekim ayında nişanlandılar. Çok kısa sürede, 12 Şubat 1951’de de tüm dünyanın konuştuğu bir düğünle evlendi. Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi olan Süreyya Sürgündeki Prenses" olarak da bilinir. Şaha çocuk veremediği için şahın ailesi tarafından zorla boşatılır ve saraydan uzaklaştırılır.

Boşandıktan sonra çocukluk hayalini olan oyunculuğu gerçekleştirir ve ‘Bir Kadını Üç Yüzü’ filminde rol alır.

İran şahının ardından ikinci kez aşık olduğunu açıklayan Prenses Süreyya büyük aşkını bir uçak kazasında kaybetti. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Soraya’dan sonra 1959’da Farah Diba Pehlevi ile bir evlilik gerçekleştirdi.

İran Şahı ile yaptığı evlilik ardından bir daha hiç evlenmeyen Prenses Süreyya 25 Ekim 2001'de Paris'teki evinde ölü bulundu.