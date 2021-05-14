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Prens Harry: 'Hayatımın 3 anında çok çaresiz hissettim'
Armchair Expert adlı podcast programında Dax Shepard’da konuşan Harry çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatını The Truman Show ile karşılaştırdığını söyleyen Prens Harry, annesi Diana ile arabada paparazziler tarafından kovalanmaları dahil olmak üzere hayatının üç anında tamamen çaresiz hissettiğini söyledi.
Prens Harry, öfke kontrolü için nasıl terapi arayışına girdiğini katıldığı podcast programında anlattı. 38 yaşındaki Sussex Dükü, bir 'firmanın' parçası olmanın getirdiği kısıtlamalara ve bununla birlikte gelen kaçınılmaz medya odağına dönüşmelerine bağlı öfkeyi bastırdığını söyledi.