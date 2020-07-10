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Prens Charles'ın ziyaretinde panik anları: Bir anda yere yığıldı

10 Temmuz 2020 Cuma - 13:49 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 13:55

Son dakika haberine göre, Galler Prensi Charles, İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında merkezdeki personellerle de görüşen Prens, görevlilerden biriyle konuştuğu sırada kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşadı. Prensin konuştuğu personel bir anda yere yığıldı, o sırada kameralar kayıttaydı.


Galler Prensi Charles, corona virüs pandemisinin ortasında süpermarkette çalışan personele teşekkür etmek için eşi Camilla ile birlikte Bristol'de yer alan Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.
 
 
Ziyaret sırasında, Charles'ın kapıda konuştuğu personellerden biri, bayılarak yere düştü. Merkezde kısa süreli bir panik yaşandı.
 
 
BAYILARAK YERE DÜŞTÜ
Önce sersemleyen personel, birkaç dakika sonra sırtüstü yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan Charles, diğer personel yardım için koşarken, düşen adamın iyi olup olmadığını kontrol etti.
 
 
Adam kafasını kaldırıma vurmaktan son anda kurtulurken, birkaç dakika sonra ayağa kalkıp tekrar Galler Prensi ile konuştu. Çalışana ne olduğuna ilişkin bir bilgi verilmezken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
 

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