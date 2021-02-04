Prag’a elektrikli otobüs gönderecek!

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç’e gerçekleştiren şirket, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a çevirdi. Bu kapsamda Skoda Transportation bünyesindeki Škoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi’nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan TEMSA, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek. Yaklaşık 207 milyon koruna (10 milyon dolar) değerindeki sözleşme, aynı zamanda TEMSA’nın kardeş şirketi Škoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak.

Ülke ekonomisi için anlamı büyük



Prag’a yapılan elektrikli otobüs ihracatının TEMSA - Skoda Transportation iş birliğinin ilk somut örneği olduğuna dikkat çeken TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Bu kapsamda, ortak teknoloji gücü ve bilgi birikimi sayesinde Skoda Transportation ve TEMSA’nın, önümüzdeki süreçte farklı pazarlarda daha büyük başarı hikayelerine de imza atacağına yürekten inanıyorum”dedi.