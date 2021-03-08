Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar PPK toplantısı ne zaman? sorusunu soruyor, yanıt arıyor. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki, Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının gelecek hafta gerçekleşeceği bildirildi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullanmıştı. Mart ayında ilk haftayı geride bırakırken, TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorunda yoğunluk yaşanıyor. PPK toplantısı ne zaman? TCMB Para Politikası Kurulu Toplantıları sonrası mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK toplantısı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası Faiz kararı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.